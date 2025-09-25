Detenidos al menos otros dos jóvenes de la banda de Añaza relacionados con el asesinato de Alberto en Tenerife

La Policía Nacional ha detenido este jueves 25 de septiembre al menos a dos jóvenes más de la banda de Añaza relacionados presuntamente con el secuestro y asesinato de Alberto González ocurrido a finales del pasado mes de julio en Tenerife.

La operación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas. Por estos hechos ya se encuentran en prisión provisional el luchador de kick boxing Moisés Baute, el empresario Aarón Vargas y el portero de discoteca Jonathan Martín, todos ellos naturales de Tenerife.

Extrema violencia

La extrema violencia empleada en el secuestro y asesinato de Alberto González -se usaron mazos-, un joven de 34 años natural de El Cardonal, La Laguna, provocó una gran conmoción en Tenerife. Además, las circunstancias que rodearon a las primeras detenciones hicieron que el caso cobrara una gran trascendencia mediática en toda España.

Comisaría de la Policía Nacional en Tres de Mayo, en la capital tinerfeña. / El Día

Moisés Baute –alias Moi El orejas– y Jonathan Martín –alias El gordo–, se entregaron la madrugada del 30 de julio en la comisaría de la Policía Nacional de la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz. Aparecieron en un vehículo con el cadáver de Alberto González en el maletero. Pero también transportaban en el asiento trasero a otro joven que también raptaron y que dejaron malherido, un amigo de Alberto conocido como León.

El tercer detenido, Aarón Vargas -alias El caca-, fue arrestado tres días después de que los dos primeros se entregaran en comisaría, el 1 de agosto. Baute, Martín y Vargas han sido enviados a cárceles de la Península tras ingresar en un primer momento en Tenerife II por temor a que sufrieran represalias de algunos internos del centro penitenciario situado en el municipio tinerfeño de El Rosario.

58 días después

Exactamente 58 días después de que se entregaran Baute y Martín se han producido las nuevas detenciones. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife mantiene abierta la investigación y de hecho la jueza que lleva el procedimiento, del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, ha decidido por esta razón continuar con el secreto de sumario.

Banda de Añaza

Los investigadores tuvieron claro desde el primer momento que los tres primeros detenidos tuvieron que precisar ayuda de otros miembros de la misma banda de Añaza para poder levar a cabo una operación tan compleja como el rapto durante tres días de dos personas, Alberto González y León, el presunto asesinato del primero como consecuencia de los golpes recibidos y las heridas de gravedad al segundo, que pudo sobrevivir a las palizas y requirió hospitalización. La Policía Nacional sigue buscando al menos a otros dos jóvenes que serían miembros de este grupo por su presunta participación en los hechos.

Los otros dos miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladados a prisiones peninsulareshttps://t.co/goRxe26PyO — El Día (@eldia) September 18, 2025

A medida que han avanzado las pesquisas, los agentes han podido trazar la cronología de los principales sucesos que desembocaron en la detención y envío a prisión preventiva comunicada y sin fianza de Aarón Vargas, Moisés Baute y Jonathan Martín, investigados por los delitos de homicidio o asesinato (según resulte de la instrucción), lesiones agravadas y detención ilegal y contra la integridad moral.

A ellos se suman al menos otros dos jóvenes arrestados este mismo jueves, que aún no han pasado a disposición judicial y se encuentran en la comisaría de la Policía Nacional de Tres de Mayo, pero pueden ser más en las próximas horas.

Así empezó todo

Todo se desencadenó el pasado mes de abril, siempre según la principal hipótesis de la Policía. Durante un festival de música celebrado en el sur de Tenerife, Alberto tuvo un enfrentamiento con miembros de la banda de Añaza. Esta pelea prosiguió en una discoteca de la principal zona turística de la Isla. Alberto sufrió heridas por un ataque con arma blanca de un integrante del grupo adversario, con el que ya mantenía una rivalidad que venía de atrás.

Este altercado derivó en un cruce de amenazas que fue a más. El lunes 28 de julio, un conocido de Albertito, como llamaban al asesinado en El Cardonal, lo citó en los aparcamientos de un supermercado de El Tablero, un barrio de Santa Cruz. El joven acudió con su amigo León en un turismo.

Pero cuando Alberto y León llegaron al parking se encontraron con que los esperaban miembros de la banda rival, al menos presuntamente Moisés Baute y Jonathan Martín. Desde que los vieron aparecer supieron que en realidad les habían tendido una trampa.

Un rapto de tres días

Los agentes de Homicidios trabajan bajo la creencia de que en ese encuentro en el aparcamiento fue cuando los de Añaza secuestraron a Alberto y León, los introdujeron en un vehículo y empezaron a golpearlos para maniatarlos. Los moverían por varias viviendas durante el rapto, al menos una situada en Güímar y otra en el barrio santacrucero de Santa María del Mar.

De los tres enviados a prisión, el primero que fue trasladado a un centro penitenciario peninsular por razones de seguridad fue Moisés Baute, en concreto el 5 de septiembre. Los otros dos, Aarón Vargas y Jonathan Martín, fueron trasladados el pasado 16 de septiembre.

El amplio historial delictivo de estos tres jóvenes, en el que figuran robos a narcotraficantes –conocidos en el argot delincuencial como vuelcos–, complicó su permanencia en Tenerife II, de tal manera que los responsables del centro situado en El Rosario advirtieron que carecían de medios para garantizar la seguridad de estos tres individuos.

Cuentas pendientes

En todos los módulos de la cárcel tinerfeña hay presos que tendrían cuentas pendientes con este grupo, lo que dificultaba las medidas para preservar la integridad de Aarón Vargas, Moisés Baute y Jonathan Martín -El gordo-. De ahí que la magistrada pidiera un desplazamiento excepcional de estos tres jóvenes a diferentes cárceles de la Península, que se realizó en dos tandas.