Piden seis años para un entrenador de baloncesto en Tenerife por dos presuntos delitos de abusos

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido seis años de prisión a un entrenador de baloncesto al que se le atribuyen dos presuntos delitos de abusos sexuales de los que habría sido víctima una menor.

Además la Fiscalía una indemnización de 6.000 euros y el pago de los tratamientos médicos y sanitarios que se acrediten.

La calificación jurídica se establece según la Ley que estaba en vigor antes de septiembre de 2022.

Según el relato de la acusación pública, la joven tenía confianza plena en el hombre, que presuntamente inició una serie de conversaciones por whatsapp con frases "de elevado contenido sexual", según la Fiscalía.

La madre de la joven denunció los hechos y el juzgado acordó como medida cautelar urgente la prohibición del procesado de aproximarse y comunicarse con la menor.

La vista está previsto que se lleve a cabo a principios de octubre en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.