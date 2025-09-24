Herida grave una mujer al ser apuñalada en una vivienda de Tenerife
Guardias civiles y policías locales consiguieron atrapar al presunto autor
Una mujer resultó herida de carácter grave durante la tarde de este miércoles al ser apuñalada por un hombre en el sureste de Tenerife.
Según las fuentes consultadas, los hechos ocurrieron en el interior de una vivienda situada en el término municipal de Arico.
El presunto autor de los hechos se marchó del citado domicilio después de la agresión con arma blanca y fue detenido poco después por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Localdurante una batida para localizarlo.
Los investigadores del Instituto Armado tratan de ratificar si se trata de un nuevo caso de violencia de género.
Vivienda de Arico
El apuñalamiento se produjo en una casa situada en el barrio de La Jaca, en el litoral de Arico.
Hasta un inmueble de la zona denominada La Jaca Oeste, la de más reciente construcción, acudieron agentes de ambos cuerpos de seguridad después de una alerta.
En la vivienda encontraron a una mujer con varias heridas sangrantes, que fueron consideradas desde el primer momento como lesiones de gravedad.
Jóvenes
Personal sanitario de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a la víctima en el lugar de los hechos y procedió a su traslado a Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc). La persona atacada es una joven de 25 años.
Según las fuentes consultadas, el varón detenido tiene 26 años de edad y es de origen canario.
