La Policía baraja que la muerte de ‘el Nani’ en un pozo de Tenerife fue accidental

El hombre hallado muerto en el fondo de un pozo en la zona de Valle de Guerra, en el municipio de La Laguna, el pasado 11 de septiembre pudo fallecer de forma accidental.

Esta es una de las principales hipótesis barajadas hasta el momento por la Policía Nacional en su investigación sobre la muerte de David Rodríguez Herrera, alias ‘Nani’, de 50 años de edad.

David era conocido en los últimos años por ser la persona que solía actuar como gorrilla en los aparcamientos situados junto a la iglesia de San Bartolomé, en la localidad de Tejina.

Y, además, era conocido por las fuerzas de seguridad, ya que tenía varios antecedentes por diversos delitos.

Supuestamente, la muerte de David ocurrió en los primeros días del presente mes. La denuncia por su desaparición fue presentada varias jornadas después.

Para los servicios de seguridad su desaparición fue considerada de alto riesgo.

Lo cierto es que el cuerpo sin vida fue localizado unas seis jornadas después del fallecimiento, a 125 metros de profundidad en un pozo de la zona de La Barranquera y en estado de descomposición.

Para llevar a cabo la recuperación del cadáver, bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de La Laguna tuvieron que emplearse a fondo.

La autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal determinó que el varón tenía diversas fracturas en su cuerpo, que eran compatibles con una caída desde gran altura.

Supuestamente, ‘Nani’ entró al recinto por una puerta de escasa altura que da acceso a una canalización y al pozo propiamente dicho.

La propiedad de dicha instalación de extracción de agua decidió tapiar dicha entrada para evitar nuevos accidentes en el enclave.

Los mencionados trabajos se llevaron a cabo en el transcurso de la mañana de ayer, según los datos que han trascendido.