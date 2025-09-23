Localizan y rescatan a una mujer con tentativa de suicidio en Puerto de la Cruz
Los agentes tomaron la decisión de llevar a la afectada hasta un hospital en el vehículo de una particular
La intervención de agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria permitió la semana pasada salvar la vida de una mujer que, según el aviso recibido a través del 112, podría intentar suicidarse en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz.
Una vez alertados, de inmediato se activó un operativo de búsqueda que se prolongó durante casi una hora, en medio de una intensa ola de calor que dificultaba las labores de rastreo.
Finalmente, y gracias a la colaboración de su hijo, la mujer fue localizada tendida boca abajo en el suelo en una zona del municipio con unas constantes vitales muy débiles.
Ante la gravedad de la situación, los agentes prestaron los primeros auxilios, al tiempo que solicitaban asistencia sanitaria urgente en el lugar.
Dado su estado y la urgencia en llegar a un centro sanitario, los agentes tomaron la decisión de trasladarla de inmediato en el vehículo de una particular que colaboraba en la búsqueda, escoltado por una patrulla policial hasta un hospital del municipio.
Una vez en el centro sanitario, el personal médico consiguió estabilizar a la paciente, cuya vida ya no corre peligro, gracias a la coordinación entre los servicios de emergencia y la colaboración de familiares y primeros intervinientes, recoge una nota de la Policía Canaria.
- La abandonada terraza de verano de Santa Cruz de Tenerife sufre un incendio
- Así se perfila el próximo Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: nuevas formaciones, una decena de bajas y 105 grupos
- La joya del modernismo canario: un espectacular palacete semiabandonado en Santa Cruz que lleva 5 años en venta
- Santa Cruz de Tenerife retira el histórico barco de pesca 'Corbeta' para restaurarlo
- Mucho más que pollo y serrano: así es el desayuno más valorado en La Laguna
- Juan Peña: recuerdos tinerfeños de una vida en la gasolinera familiar
- Defensa despliega 500 militares en Canarias para blindar la soberanía territorial
- Cuatro asociaciones de Santa Cruz reclaman más y mejor limpieza de la vía pública: 'A Santa Cruz le falta un agüita y escobillón