Localizan y rescatan a una mujer con tentativa de suicidio en Puerto de la Cruz

La intervención de agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria permitió la semana pasada salvar la vida de una mujer que, según el aviso recibido a través del 112, podría intentar suicidarse en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz.

Una vez alertados, de inmediato se activó un operativo de búsqueda que se prolongó durante casi una hora, en medio de una intensa ola de calor que dificultaba las labores de rastreo.

Finalmente, y gracias a la colaboración de su hijo, la mujer fue localizada tendida boca abajo en el suelo en una zona del municipio con unas constantes vitales muy débiles.

Ante la gravedad de la situación, los agentes prestaron los primeros auxilios, al tiempo que solicitaban asistencia sanitaria urgente en el lugar.

Dado su estado y la urgencia en llegar a un centro sanitario, los agentes tomaron la decisión de trasladarla de inmediato en el vehículo de una particular que colaboraba en la búsqueda, escoltado por una patrulla policial hasta un hospital del municipio.

Una vez en el centro sanitario, el personal médico consiguió estabilizar a la paciente, cuya vida ya no corre peligro, gracias a la coordinación entre los servicios de emergencia y la colaboración de familiares y primeros intervinientes, recoge una nota de la Policía Canaria.