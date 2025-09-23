Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un motorista tras colisionar con un turismo en Tenerife

El accidente ha tenido lugar en la TF-5 a la altura de La Matanza

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / @112canarias

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife (TF-5), mientras circulaba en sentido norte, a la altura de La Matanza de Acentejo.

El aviso fue dado al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias a las 15:51 horas y en él se informaba de la colisión entre un turismo y una moto, en la que resultó herido el motorista.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) realizó la asistencia inicial del afectado, que presentaba diversos traumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital San Juan de Dios.

La Guardia Civil instruyó las diligencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents