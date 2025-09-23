Herido un motorista tras colisionar con un turismo en Tenerife
El accidente ha tenido lugar en la TF-5 a la altura de La Matanza
Un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife (TF-5), mientras circulaba en sentido norte, a la altura de La Matanza de Acentejo.
El aviso fue dado al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias a las 15:51 horas y en él se informaba de la colisión entre un turismo y una moto, en la que resultó herido el motorista.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) realizó la asistencia inicial del afectado, que presentaba diversos traumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital San Juan de Dios.
La Guardia Civil instruyó las diligencias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Defensa despliega 500 militares en Canarias para blindar la soberanía territorial
- La abandonada terraza de verano de Santa Cruz de Tenerife sufre un incendio
- La joya del modernismo canario: un espectacular palacete semiabandonado en Santa Cruz que lleva 5 años en venta
- Así se perfila el próximo Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: nuevas formaciones, una decena de bajas y 105 grupos
- Demolición de una casa en ruinas en La Cuesta, en La Laguna, tras años de problemas y quejas vecinales
- Santa Cruz de Tenerife retira el histórico barco de pesca 'Corbeta' para restaurarlo
- Mucho más que pollo y serrano: así es el desayuno más valorado en La Laguna
- Juan Peña: recuerdos tinerfeños de una vida en la gasolinera familiar