Accidente de tráfico en la TF-5 a la altura del Hospital Universitario de Canarias
Se pide precaución a los conductores que tengan que pasar por la zona
Un accidente ha tenido lugar en la autopista del Norte, en sentido Santa Cruz, a la altura del Hospital Universitario de Canarias. Un choque entre dos vehículos ha ocasionado algunas retenciones en la vía.
Este es el segundo incidente que sufre la TF-5 de este tipo durante la jornada de hoy. A primera hora de la mañana, una colisión múltiple a su paso por La Matanza de Acentejo dejó largas colas.
El carril, en sentido descendente, quedó colapsado y el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió a tres mujeres que presentaban heridas leves.
Estas fueron trasladadas en ambulancia a dos centros sanitarios. También participaron en las labores de limpieza y gestión de tráfico el personal de Carreteras del Cabildo de Tenerife y la Guardia Civil.
