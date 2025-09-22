Robo de plátanos y aguacates en Tenerife: dos investigados por sustraer 500 kilos de estos productos en Icod y El Sauzal

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo ROCA de esta Comandancia, especializado en la Investigación de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, han instruido diligencias en las que investigan a dos varones de 45 y 55 años de edad, vecinos del municipio de Icod de los Vinos y El Sauzal, respectivamente, como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza en sendas fincas agrícolas ubicadas en ambos municipios de residencia de cada uno de los acusados.

El modus operandi en ambos robos era el mismo, los acusados eran vecinos de las zonas donde se ubicaban las fincas, conociendo así las horas en las que podían acceder sin ser vistos, actuando siempre en horario diurno tras escalar el vallado perimetral.

Robo de plátanos

En el primer robo, los agentes del Equipo Roca, tras tener conocimiento de diversas sustracciones de plátanos en la misma finca agrícola de 6.000 metros cuadrados ubicada en el municipio de Icod de los Vinos y dedicada al cultivo de esa fruta, comenzó una investigación gracias a la cual consiguió reunir suficientes indicios que le llevaron a averiguar que el presunto autor de los hechos delictivos se desplazaba a la finca con un vehículo mixto perteneciente a un familiar, donde cargaba las piñas de plátanos que sustraía.

En total, sustrajeron 300 kilos de plátanos.

Sustracción de aguacates

En ese mismo periodo de tiempo, también se tiene conocimiento de la sustracción de 200 kilos de aguacates de la variedad Hass de una explotación agraria ubicada en el municipio de El Sauzal, motivo por el cual los agentes realizaron una investigación que, con el apoyo de la Policía Local del municipio y de los agentes de la Guardia Civil del Área de Investigación del Puesto Principal de Tacoronte, consiguen identificar, localizar e investigar al presunto autor de la sustracción. Cabe destacar que los aguacates sustraídos eran de pequeño calibre, estando aún en proceso de maduración.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de San Cristóbal de La Laguna y de Icod de los Vinos respectivamente.