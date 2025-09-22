Un hombre herido moderado al sufrir una salida de vía con su turismo a su paso por La Orotava

Un hombre, de 44 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una salida de vía con su vehículo a su paso por La Orotava, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido este domingo en la vía TF-21, en el punto kilométrico 20, y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia a Hospiten Bellevue.

En el lugar del incidente también se personaron Bomberos de Tenerife, que tuvieron que liberar al conductor, así como efectivos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras, que limpiaron la vía, y agentes de la Guardia Civil que se encargaron de las diligencias correspondientes.