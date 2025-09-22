Dejan en libertad a dos acusados de ser patrones de un cayuco que llegó a El Hierro

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha acordado dejar en libertad a dos acusados de ser patrones de un cayuco que llegó el 8 de febrero de 2024 a El Hierro, tras el juicio celebrado el lunes pasado 15 de septiembre.

En la embarcación iban 51 personas, incluidos dos menores, todos ellos de Mali, Mauritania y Senegal. La sentencia se emitirá el 6 de octubre, tal y como ha informado la Audiencia a las defensas de los acusados, según ha podido saber EFE.

El Ministerio Público mantuvo en sus conclusiones finales su petición de 5 años de cárcel para cada uno de los encausados por considerarlos autores de un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular, al creer probado que actuaron por encargo de los organizadores para ejercer de patrones.

Las defensas pidieron la absolución y puesta en libertad al considerar contradictorias las declaraciones de los testigos y pruebas que según la Fiscalía apuntarían a su culpabilidad.

Durante el juicio intervinieron varios viajeros algunos de los cuales no mostraron dudas al identificar a los encausados como responsables de hacerse cargo de repartir la comida, poner orden y dirigir la embarcación pero otros no tuvieron la misma seguridad.

Los pasajeros llegaron a El Hierro en una embarcación destinada a la pesca y por lo tanto no era la adecuada para realizar este tipo de viajes al carecer de cualquier tipo de medida de seguridad, luces de posición, radar o sistema de comunicación, lo que dio lugar a una "evidente situación de riesgo", apuntaba el Ministerio Público.

El viaje duró unos cinco días tras los que fueron auxiliados por Salvamento Marítimo .

Desde el momento en el que fueron identificados por los entrevistados tras su llegada a la isla pasaron a estar en situación de prisión provisional en Tenerife II hasta el pasado 16 de septiembre.