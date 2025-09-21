Tres intoxicados por el humo de un incendio en un bar de La Matanza
Los afectos, de 48, 74 y 78 años respectivamente, fueron evacuados al Hospital Universitario de Canarias
Santa Cruz de Tenerife
Un incendio declarado este domingo en un bar de La Matanza se ha saldado con tres personas intoxicadas por inhalación de humo, informaron fuentes del 112 Canarias.
Los afectados son dos hombres de 48 y 78 años y una mujer de 74, que fueron evacuados en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.
Los Bomberos de Tenerife sofocaron el incendio, que se originó en la cocina del bar, y posteriormente ventilaron el local.
Además, fueron movilizados el Servicio de Urgencias Canario, la Policía Local, la Policía Canaria, la Guardia Civil y Protección Civil.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El nuevo plan del Teide, la joya natural de Tenerife, veta el vehículo privado y solo permite entrar en guagua
- Especies invasoras en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife: se implanta un servicio de vigilancia ambiental
- España subasta desde 150 euros vehículos de lujo incautados a los narcos: 'Los precios son casi de chatarra
- Teno Alto en Buenavista del Norte: cuando el aislamiento no pasa factura
- Hallan muerto al artista malagueño Gonzalo Fuentes en el río Támesis de Londres
- Reducen a un varón armado que causó terror en una guagua en Tenerife
- ¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes
- El calor y el horario, enemigos declarados del partido entre Tenerife y Ourense