Tres intoxicados por el humo de un incendio en un bar de La Matanza

Un incendio declarado este domingo en un bar de La Matanza se ha saldado con tres personas intoxicadas por inhalación de humo, informaron fuentes del 112 Canarias.

Los afectados son dos hombres de 48 y 78 años y una mujer de 74, que fueron evacuados en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

Los Bomberos de Tenerife sofocaron el incendio, que se originó en la cocina del bar, y posteriormente ventilaron el local.

Además, fueron movilizados el Servicio de Urgencias Canario, la Policía Local, la Policía Canaria, la Guardia Civil y Protección Civil.