Un hombre herido moderado al caer en una zona rocosa de la costa de San Miguel de Abona

Un hombre, de 52 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir una caída en una zona rocosa de la costa de San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 10.18 horas de este domingo en el citado lugar, hasta donde se trasladaron Bomberos de Tenerife, que rescataron al afectado y lo trasladaron hasta donde se encontraba la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Una vez el hombre fue atendido por el personal del SUC, comprobaron que presentaba un traumatismo craneal y otra en la muñeca de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital del Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil y guardas rurales.