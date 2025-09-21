Detenido por un caso de violencia doméstica en Tenerife
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local realizaron un servicio conjunto para reducir a un individuo en estado muy agresivo
Integrantes de la Guardia Civil y de la Policía Localrealizaron un servicio conjunto para arrestar a un individuo, de alrededor de 40 años y nacionalidad española, por un delito de violencia doméstica en el sur de Tenerife.
Los hechos ocurrieron en una vivienda de un edificio del casco histórico de Adeje durante la noche de este sábado.
Según las fuentes consultadas, unas dos horas antes de la actuación de los agentes se había producido una fuerte discusión familiar en un domicilio en la Calle Nueva.
Supuestamente, según los datos que han trascendido, el ahora investigado se hallaba muy alterado y violento. Y los integrantes de los cuerpos de seguridad no descartan que estuviera bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas.
Hasta el lugar acudió, en primer lugar, una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Adeje. A continuación a dicho enclave llegaron otras dos dotaciones de la Policía Local.
Los seis agentes intentaron mantener una actitud de diálogo para tratar de tranquilizar al hombre. Sin embargo, esa estrategia no dio resultado.
Al final, llegó una segunda patrulla de la Guardia Civil del puesto principal de Playa de las Américas. Y, poco después, se decidió reducir, poner los grilletes y detener al individuo.
Cuando lo sacaron a la calle para introducirlo en un vehículo radiopatrulla, el apresado se mostró desafiante y mantuvo una actitud intimidatoria hacia los agentes.
En esos segundos se vivieron momentos de tensión y uno de los guardias civiles se llegó a encarar con el arrestado. Al final, se optó por trasladar al varón en un coche policial con mampara, debido a su comportamiento.
El presunto autor de los hechos fue trasladado a los calabozos del Puesto Principal de Playa de las Américas.
