Salvan a dos jóvenes que estaban en apuros en el mar en Tenerife

Dos jóvenes de 25 años fueron salvadas durante la tarde de este viernes cuando se encontraban en apuros en el mar en el sur de Tenerife.

En el dispositivo intervinieron diversos recursos, pero resultó clave la actuación de los profesionales del helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo y de bomberos de Tenerife del parque de Las Chafiras.

Los hechos ocurrieron poco antes de las tres de la tarde en el exterior de las piscinas naturales de Los Abrigos, en el municipio de Granadilla de Abona.

Una de las mujeres se consiguió agarrar a una piedra, pero la otra se mantenía a flote a duras penas en el agua, según la información ofrecida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

Amplio dispositivo de intervención

La sala operativa del 1-1-2 activó al citado recurso de Salvamento Marítimo, a un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), a bomberos de Tenerife, dos ambulancias básicas, el equipo médico del aeropuerto Tenerife Sur, médico y enfermero del centro de salud de la zona, así como guardias civiles y policías locales.

Los rescatadores del Helimer sacaron del mar a una joven con signos de ahogamiento y heridas de carácter moderado. Y los bomberos rescataron a la otra chica, con heridas leves.

La primera fue llevada a Urgencias de Hospiten Sur, en Playa de las Américas, mientras que a la segunda se la trasladó al centro de salud de San Isidro.