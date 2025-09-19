Una persona detenida en Tenerife cuando portaba en su vehículo más de 90 kilos de cocaína

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del puerto de Santa Cruz de Tenerife, junto a Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han detenido en Tenerife a una persona a la llegada de un buque procedente de Gran Canaria cuando portaba en su vehículo 90 kilos de cocaína.

Fruto del dispositivo de control de contrabando efectuado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife se produjo la identificación de un hombre que conducía un turismo de grandes dimensiones y que levantó las sospechas de los agentes actuantes tras mantener una entrevista y observar el nerviosismo y las incoherencias en sus respuestas.

Miembros de la Guardia Civil y Aduanas registran un vehículo / Guardia Civil

Tras inspeccionar el interior del vehículo, bajo el suelo del maletero, se localiza unos paquetes que en su interior contenían lo que parecía ser algún tipo de sustancia estupefaciente. Al realizar el test de drogas dio resultado positivo en cocaína, siendo su peso de 90,5 kg, por lo que se procedió a la detención del conductor del vehículo.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido remitido a la Autoridad Judicial competente.