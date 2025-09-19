Operación contra el narcotráfico en Canarias: 17 detenidos en la banda de José 'el del Buque'

Las fuerzas de seguridad han logrado un importante éxito contra el crimen organizado en Canarias con la detención de José 'el del Buque', considerado uno de los principales objetivos policiales en Europa y líder de una de las redes de narcotráfico más activas de España.

La operación, de la que ha hecho balance este viernes la Guardia Civil y la Policía Nacional, ha sido el resultado de más de un año de investigaciones coordinadas entre ambas fuerzas de seguridad y ha permitido arrestar al narcotraficante grancanario junto a otras 16 personas y desarticular así toda la estructura de esta organización dedicada al tráfico internacional de drogas.

Según la Benemérita los delitos imputados a los detenidos incluyen tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Esta actuación pone fin a las actividades de una red especialmente activa en las islas Canarias, cuya especialización era la introducción de grandes cantidades de cocaína por vía marítima empleando embarcaciones y sofisticados métodos de ocultación.

Operación a gran escala: registros, arrestos e incautaciones

Como resultado de esta operación conjunta, se han llevado a cabo 23 registros domiciliarios en Las Palmas de Gran Canaria y las islas de La Gomera y Fuerteventura. Además, se han decomisado 14 inmuebles, 38 vehículos y 24 embarcaciones, activos que quedan ahora a disposición de la Audiencia Nacional para su investigación y posible decomiso definitivo.

Durante la intervención, los agentes lograron interceptar unos 100 kilogramos de cocaína y otros 100 de hachís tras dos persecuciones en alta mar, además de intervenir abundante material informático y documentación relevante.

La detención de José 'el del Buque' permite desarticular una de las redes de narcotráfico más activas de España / G.C./P.N.

Vínculos internacionales y colaboración policial

La red criminal desmantelada contaba con fuertes conexiones internacionales y tenía su principal foco de actividad en el sur de Gran Canaria. Las investigaciones han contado no solo con la colaboración entre cuerpos policiales españoles, sino también con el apoyo de organismos internacionales de renombre como EUROPOL (europol.europa.eu), la DEA estadounidense (dea.gov), la NCA del Reino Unido (nationalcrimeagency.gov.uk), el MAOC-N (maoc.eu) y el CITCO (mjusticia.gob.es), dedicados al análisis y combate del tráfico marítimo de drogas y el crimen organizado.

Su intervención ha sido crucial para seguir la pista internacional de los movimientos de la banda y poder interceptar comunicaciones en momentos clave de la investigación, según han asegurado las instituciones implicadas.

Audiencia Nacional y Fiscalía Antidroga

La operación ha sido impulsada y coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número seis y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional (audiencia-nacional.es), que han dirigido las actuaciones judiciales desde sus primeras fases.

Esta colaboración ha permitido intervenir considerables sumas de dinero en efectivo, vehículos de alta gama y propiedades inmobiliarias presuntamente vinculadas a los beneficios ilícitos de la organización.

Un golpe al tráfico internacional de drogas

Con esta actuación, la Guardia Civil (guardia civil) y la Policía Nacional (policía nacional) han asestado un duro golpe a la criminalidad organizada en Canarias y el conjunto de España, poniendo fin a las actividades de una red que empleaba métodos muy avanzados y que había convertido las islas en un punto estratégico para la entrada de cocaína en Europa.