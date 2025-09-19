Detenidos por violar y dar una paliza a una joven en Tenerife

Una joven sufrió una brutal paliza y una agresión sexual grave a finales del pasado mes de agosto en el norte de Tenerife. Una investigación de la Policía Nacional permitió la detención, hace varios días, de los dos presuntos autores de las lesiones físicas y de la violación, que son de origen canario.

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de agosto y, al menos, comenzaron en el municipio del Puerto de la Cruz.

Dos veinteañeras salieron de una zona de ocio nocturno en la ciudad turística y buscaron un taxi que las llevara hasta su domicilio.

Sin embargo, por circunstancias que se desconocen, las chicas, que también son vecinas de Tenerife, se subieron en un coche particular en el que se encontraban los mencionados individuos.

Tras circular durante unos minutos, el conductor del vehículo paró en un lugar alejado del centro del Puerto de la Cruz. Al detectar las malas intenciones de los dos varones, la joven de menor edad consiguió salir del turismo y echarse a correr.

Pero quien no tuvo tanta suerte fue su amiga. Los dos hombres la sujetaron y le impidieron escapar. Según las personas consultadas, la víctima recibió numerosos golpes. Y, además, sufrió una grave agresión sexual.

Pasado un tiempo indeterminado, la afectada fue abandonada por sus agresores en las cercanías de un bar del norte de la Isla.

Después de varios días de investigación, policías nacionales lograron detener a un presunto autor en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife. Y otra jornada se atrapó al segundo implicado en este nuevo episodio de violencia física y sexual.