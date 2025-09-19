Detenido en Tenerife Roberto Cristian Pérez, dueño de una empresa de desocupación

El dueño de una conocida empresa de desokupación en Canarias, Roberto Cristian Pérez, fue detenido recientemente en el sur de Tenerife cuando llevaba a cabo una de sus actuaciones de desalojo.

Varios agentes de la Guardia Civil accedieron a un edificio en el que ya estaba dicho empresario y varios de sus empleados. Y en un pasillo le pusieron los grilletes y se lo llevaron arrestado.

El individuo, de nacionalidad española, está acusado de un delito de coacciones, según las fuentes consultadas.

Según explicaron las fuentes consultadas, los hechos ocurrieron durante la jornada del pasado martes, 16 de septiembre, en el municipio de Granadilla de Abona.

Durante el arresto, el empresario de desokupación mantuvo un fuerte enfrentamiento verbal con los agentes del Instituto Armado.

Y, después, cuando era trasladado al exterior del edificio y bajaban por unas escaleras se vivieron diversos momentos de mucha tensión, en los que participaron algunos trabajadores de Pérez en la sociedad Ez Property Solutions.

Y antes de ser introducido en el vehículo radiopatrulla, el gerente de la citada empresa se dirigió a un conocido que grababa con un teléfono móvil y a los propios funcionarios.

Le pidió a los guardias civiles que se callaran para hablar él. Admitió que, durante casi toda su vida, fue "un delincuente"; "pero que aquí haya gente vestida de verde que esté actuando peor de lo que he actuado yo toda mi vida y haya compañeros que tengan que mirar al suelo por vergüenza de contar la verdad y de lo que ha pasado aquí hoy, eso es lamentable".

Y continuó con sus palabras: "Ahora a mí me llevan para el calabozo, al juez, se lo explicamos".

Posteriormente, tras ser llevado al puesto principal de Granadilla, Roberto Cristian quedó en libertad provisional.

Pero, además, ha divulgado su arresto en sus propias redes sociales. En un vídeo grabado en la localidad majorera de Tarajalejo, agradeció el trato recibido de "los guardias civiles íntegros" con los que coincidió durante su arresto.

Pero después emitió varias descalificaciones a otros agentes: "Por cuatro garbancitos, dos garbancitos o un retrasado mental, no vamos..., perdón por lo de retrasado, que no es por faltarle a la gente, sino simplemente porque es un payaso...; a lo mejor es hasta analfabeto, no lo sé...".

En el vídeo anunció que no descarta la posibilidad de "actuar legalmente, porque te estás metiendo con mi familia".

Y hace otros comentarios que supuestamente podrían tener un carácter de advertencia a uno de los guardias civiles: "nosotros tenemos la ubicación de tu pareja, tenemos todo lo que queramos de todos ustedes, porque, además, os dedicáis a amedrentar a la gente".

Roberto Cristian señala que: "ya salió la piba a la que le pegaste, que has detenido a gente ilegalmente..."