La Audiencia Nacional envía a prisión a seis de los detenidos en la operación contra el presunto narco José, 'el del Buque'
Uno de los arrestados pagó la fianza y eludió la cárcel, mientras que otro quedó en libertad
La Audiencia Nacional (AN) ha acordado prisión provisional para seis de los detenidos en el operativo lanzado el pasado martes en Canarias contra la banda del presunto narcotraficante 'José, el del Buque', según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
De los 17 detenidos, ocho pasaron el jueves a disposición judicial por videoconferencia por presuntos delitos de organización criminal y contra la salud pública.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, que estaba de guardia, acordó prisión comunicada y sin fianza para seis de ellos; envió a otro a prisión pero con una fianza de 25.000 euros, que ya ha satisfecho, por lo que ya se encuentra en libertad; y a otro le dejó libre.
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, explicó en declaraciones a la prensa que José, 'el del Buque' se entregó a la Policía Nacional "precisamente por la presión de la propia investigación", que ha permitido "importantes" arrestos.
Secuestro de sus familiares
En relación a José, 'el del Buque', en marzo de 2025 fue sorprendido con el secuestro de su esposa e hijo en el chalet en el que vivían en una urbanización de lujo de El Salobre, en el sur de Gran Canaria.
Pestana destacó asimismo que se trataba de una operación "muy importante" en materia de antidroga, "una vez más en Canarias", y en un trabajo conjunto entre Guardia Civil y Policía Nacional.
