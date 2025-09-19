Un accidente en el túnel de Padre Anchieta provoca largas colas en la TF-5
Dos vehículos se han visto implicados en la colisión ocurrida hace una hora
La mañana de este viernes 19 de septiembre está discurriendo con serias complicaciones para los conductores que circulan a esta hora por la autopista del Norte (TF-5). Un accidente en el túnel de Padre Anchieta, en el municipio de La Laguna, ha generado largas retenciones que afectan al tráfico en dirección norte.
Según la información facilitada hasta ahora, en el siniestro se han visto implicados dos vehículos, uno de los cuales quedó detenido en el carril izquierdo de la vía.
Retenciones desde La Laguna hasta Tacoronte
Aunque el accidente se produjo en torno a las 10:00 horas, las consecuencias se han dejado notar en la circulación. A media mañana, las colas alcanza ya el municipio de Tacoronte, lo que está complicando los desplazamientos de numerosos conductores en plena hora punta.
La TF-5 es una de las vías con mayor densidad de tráfico del Archipiélago, por lo que cualquier incidencia en sus carriles suele traducirse en retenciones kilométricas que afectan tanto a quienes se dirigen al área metropolitana como a los desplazamientos hacia el norte de la isla.
