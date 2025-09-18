Roban las placas conmemorativas a los hombres y mujeres del sector pesquero de Las Galletas
La Policía Local de Arona detiene a un hombre de 47 años con numerosos antecedentes penales
La Policía Local de Arona ha detenido al presunto autor del hurto de varias placas de bronce instaladas sobre las losetas de la Calle Varadero, vía peatonal del núcleo de Las Galletas. Dichas placas, colocadas por el Ayuntamiento de Arona hace pocos años, conformaban un homenaje público a los hombres y mujeres que, como pescadores, barqueras y marchantes, contribuyeron a la construcción de este núcleo costero.
La falta de estas placas se conoció el pasado 14 de septiembre y, ante la indignación manifestada por numerosos vecinos y vecinas del municipio, la Policía Local estableció un dispositivo especial de vigilancia nocturna, con el objetivo de identificar y detener al autor o autores de estos actos vandálicos contra el patrimonio local.
Fruto de dicho operativo, en la madrugada del pasado 17 de septiembre, a las 00:15 horas, los agentes lograron sorprender in fraganti a un individuo que portaba en el interior de una mochila dos placas de bronce recién arrancadas de su emplazamiento en el suelo. Durante la identificación, el varón reconoció voluntariamente haber sustraído dichas piezas, alegando encontrarse en situación de indigencia y estar vendiéndolas para obtener dinero a cambio.
Características del detenido
El detenido, un hombre de 47 años de edad, cuenta con numerosos antecedentes penales y manifestó residir en Las Galletas.
Tras la lectura de sus derechos, fue detenido como presunto autor de un delito de hurto agravado de bienes patrimoniales, siendo trasladado a un centro médico para su correspondiente reconocimiento y, posteriormente, a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias pertinentes.
Desde el Ayuntamiento de Arona, su alcaldesa, Fátima Lemes, ha querido agradecer y reconocer “la rápida y eficaz actuación de la Policía Local, cuya labor permitió la detención del presunto autor del hurto y la recuperación de parte de los elementos sustraídos. Su compromiso con la protección del patrimonio municipal refuerza la seguridad y el respeto”.
