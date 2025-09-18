Rescatados en Santiago del Teide varios senderistas con problemas de salud a causa del calor
Otra persona ha sido rescatada en La Gomera al salirse de un sendero y estar desorientada
El Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias ha rescatado este jueves en Santiago del Teide, con el apoyo de varios helicópteros, a un grupo de senderistas con problemas de salud a causa del calor.
Cuatro de estas personas fueron valoradas por personal del Servicio de Urgencias Canario y trasladadas en ambulancia a un centro hospitalario.
También este jueves han sido rescatados una excursionista que abandonó un sendero por el que transitaba en San Sebastián de La Gomera y se encontraba desorientada y a una mujer con síntomas de cansancio en Alajeró.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado la situación de alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, y mantiene la prealerta en La Palma, El Hierro y La Gomera.
Entre otras recomendaciones, aconseja evitar salir y realizar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día y evitar el sol directo y caminar por la sombra.
- La Guardia Civil denuncia a un hombre por vender alimentos y bebidas en el mirador de Chipeque
- El primer Pump Track de Santa Cruz de Tenerife: la obra sale a licitación por 1,7 millones
- No te lo esperas: la playa tranquila y de mar llana que más muertes acumula en Tenerife en la última década
- El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco
- Santa Úrsula se siente ninguneada en la autopista del Norte
- Los otros dos miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladados a prisiones peninsulares
- Hallan muerto a un joven en el fondo de un barranco en Tenerife
- De vuelta una popular churrasquería de Tenerife: El Rodeo abre sus puertas en La Esperanza