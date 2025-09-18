Dos investigados por vertido de residuos de obras en un lugar prohibido en Tenerife

Agentes de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Puerto de la Cruz, investigan a dos hombres, de 53 y 41 años y vecinos de Buenavista del Norte, que están acusados de un delito contra el medioambiente por traslado de residuos y su posterior vertido en un suelo rústico de protección agrícola.

Los funcionarios recibieron avisos de ciudadanos en los que se informaba de que en una zona de difícil acceso y apartada supuestamente se tiraban residuos de obras y reformas.

Los integrantes del Instituto Armado iniciaron una investigación y comprobaron que en una cantera abandonada se llevaba a cabo el vertido de residuos procedentes de construcción y demolición de forma reiterada, junto a otro tipo de basuras, como plásticos y metales.

Sin documentación

Con la investigación, los guardias constataron las irregularidades existentes y ratificaron la afección al medioambiente. Además, hicieron las gestiones necesarias para la localización e identificación del posible autor.

Al final, llegaron a la conclusión de que eran dos las personas implicadas, que fueron localizadas y que no pudieron amparar sus actuaciones con ninguna documentación, por lo que quedaron investigadas por un delito contra el medioambiente.

Posibles penas

Este tipo de delito conlleva penas que pueden ir desde los seis meses a los dos años de prisión, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que estaba en funciones de Guardia en el partido de Icod de los Vinos.