Hallan muerto a un joven en el fondo de un barranco en Tenerife

El cadáver de un joven de 22 años de edad fue encontrado a primeras horas de la tarde de este jueves en la zona metropolitana de Tenerife.

El cuerpo sin vida de este hombre se localizó en el fondo del cauce de un barranco de la capital tinerfeña, según confirmaron varias de las fuentes consultadas.

E investigadores de la Policía Nacional tratan de determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del varón; es decir, si fue un accidente o si fue un fallecimiento voluntario o involuntario.

El cadáver fue localizado a las 14:00 horas en el barrio de Barranco Grande, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Supuestamente, el varón fallecido permanecía desaparecido para su entorno desde la jornada de ayer miércoles.

Hasta el lugar acudieron, en primer lugar, agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que verificaron el hallazgo de una persona que no respondía a estímulos.

Personal sanitario confirmó que estaba sin vida y que la muerte no había sido en ese momento, sino que había ocurrido varias horas antes o, incluso, un día antes.

Bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Tomé Cano acudieron hasta el citado enclave para tratar de recuperar el cadáver.

Debido a las características del asunto, agentes de la Policía Judicial de la Policía Nacional se hicieron cargo de la investigación de este asunto.