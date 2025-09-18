Detenido el presunto autor de un incendio intencionado de seis vehículos en el sur de Tenerife
Gracias a la rápida actuación no hubo heridos y se evitó la propagación del fuego hacia otros vehículos, mobiliario urbano y vegetación próxima a la zona
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un incendio intencionado de seis vehículos en el municipio tinerfeño de Adeje.
En la madrugada del pasado 3 de septiembre de 2025 se declararon dos focos de incendio con apenas unos minutos de diferencia en dos calles muy próximas del municipio de Adeje. El fuego alcanzó un total de seis vehículos estacionados, tres de los cuales quedaron totalmente calcinados, generando un grave riesgo para la vida y la integridad de las personas.
La intervención de los bomberos, de la Policía Nacional y la Policía Local, permitió sofocar las llamas con rapidez, evitando heridos y la expansión del fuego hacia otros vehículos, edificios y vegetación próxima.
Los agentes de la Policía Nacional determinaron que el incendio fue provocado intencionadamente mediante el uso de un acelerante. La investigación permitió la rápida identificación y detención de un hombre de 27 años que contaba con antecedentes policiales, como presunto autor del delito de incendio y fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
- El primer Pump Track de Santa Cruz de Tenerife: la obra sale a licitación por 1,7 millones
- No te lo esperas: la playa tranquila y de mar llana que más muertes acumula en Tenerife en la última década
- El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco
- Falla el control fitosanitario en la plaga de filoxera de Tenerife
- Los otros dos miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladados a prisiones peninsulares
- El gofio, el sabor que cuenta la historia de Canarias
- Tres candidatos optan a presidir el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife
- Los grupos del ‘cuatripartito’ limitan aún más el número de viviendas vacacionales en los municipios canarios