Detenido el presunto autor de un incendio intencionado de seis vehículos en el sur de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un incendio intencionado de seis vehículos en el municipio tinerfeño de Adeje.

En la madrugada del pasado 3 de septiembre de 2025 se declararon dos focos de incendio con apenas unos minutos de diferencia en dos calles muy próximas del municipio de Adeje. El fuego alcanzó un total de seis vehículos estacionados, tres de los cuales quedaron totalmente calcinados, generando un grave riesgo para la vida y la integridad de las personas.

Uno de los coches calcinados / Policía Nacional

La intervención de los bomberos, de la Policía Nacional y la Policía Local, permitió sofocar las llamas con rapidez, evitando heridos y la expansión del fuego hacia otros vehículos, edificios y vegetación próxima.

Uno de los vehículos calcinados por el supuesto pirómano / Policía Nacional

Los agentes de la Policía Nacional determinaron que el incendio fue provocado intencionadamente mediante el uso de un acelerante. La investigación permitió la rápida identificación y detención de un hombre de 27 años que contaba con antecedentes policiales, como presunto autor del delito de incendio y fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.