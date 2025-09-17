Incendio en una vivienda en Icod de Los Vinos moviliza a los servicios de emergencia
Varias llamadas alertan sobre el fuego en Camino Basta
Varias llamadas han alertado sobre un incendio en una vivienda ubicada en el Camino Basta, en Icod de Los Vinos, Tenerife.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil y la Policía Local, así como una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), para atender la emergencia y garantizar la seguridad de los vecinos.
Por el momento, no se han confirmado heridos, y las autoridades continúan trabajando en la zona para controlar el incendio y evaluar los daños.
Se recomienda a la población evitar la zona mientras duren las labores de extinción y seguridad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Santa Cruz de Tenerife convertirá la parcela abandonada de La Monja en calles, aparcamientos y espacios públicos
- Grefg vuelve a Tenerife: su reflexión sobre la polémica pasada en el Teide, el descubrimiento de la gastronomía y su espinita con los Esland
- El primer Pump Track de Santa Cruz de Tenerife: la obra sale a licitación por 1,7 millones
- Un testigo en el tranvía de Tenerife: «Los tres acusados apuñalaron y le dieron una paliza brutal a la víctima»
- Se encara a un vecino y a los policías locales con un cuchillo en Tenerife
- Salen a subasta judicial dos grandes casas de Santa Cruz de Tenerife construidas en 1910 y 1930
- El edificio en ruinas de la Mesa Mota se perfila como sede de una unidad de la Guardia Civil
- El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco