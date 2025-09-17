Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio en una vivienda en Icod de Los Vinos moviliza a los servicios de emergencia

Varias llamadas alertan sobre el fuego en Camino Basta

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Santa Cruz de Tenerife

Varias llamadas han alertado sobre un incendio en una vivienda ubicada en el Camino Basta, en Icod de Los Vinos, Tenerife.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil y la Policía Local, así como una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), para atender la emergencia y garantizar la seguridad de los vecinos.

Por el momento, no se han confirmado heridos, y las autoridades continúan trabajando en la zona para controlar el incendio y evaluar los daños.

Se recomienda a la población evitar la zona mientras duren las labores de extinción y seguridad.

