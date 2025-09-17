En estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Tenerife

Un hombre de 53 años se encuentran en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la calle Santiago Cuadrado de Santa Cruz de Tenerife.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, los hechos tuvieron lugar poco antes de las 19:00 horas. En ese momento se recibió la alerta en la que se informaba de una persona había sufrido un desvanecimiento en la vía pública y se encontraba inconsciente.

El personal de las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) constató a su llegada que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, logrando finalmente recuperar el ritmo cardiaco.

Una vez estabilizado en el recurso sanitario, el afectado fue trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Policía Local colaboró con los recursos sanitarios y elaboró los informes correspondientes.