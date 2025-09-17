Dos detenidos por robo con violencia en un supermercado de Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife procedieron a la detención de dos individuos como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación en un supermercado de la capital. Sobre las 12:42 horas del pasado martes, 9 de septiembre, la Sala de Comunicaciones de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife recibió un requerimiento del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) informando de la sustracción de diversos productos en el supermercado Altesa, ubicado en la calle Simón Bolívar.

Tras la alerta, los agentes localizaron a dos individuos en la parada del tranvía del Conservatorio, cuyas características coincidían plenamente con las facilitadas por testigos presenciales. Durante la intervención, los sospechosos fueron identificados y, entre sus pertenencias, se hallaron varios productos de alimentación presuntamente sustraídos.

Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, siendo trasladados a dependencias policiales para la tramitación de las diligencias correspondientes y su posterior puesta a disposición judicial.

Un agente de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. / E. D.

La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis de León, destacó la importancia de la coordinación policial en este tipo de intervenciones, explicando que “la colaboración entre la Policía Local y la Policía Nacional fue esencial para localizar de manera inmediata a los responsables y recuperar los efectos sustraídos. Seguiremos trabajando en coordinación para que Santa Cruz sea una ciudad segura y con una respuesta rápida frente a cualquier delito”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz y la Policía Local recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana, animando a los vecinos a comunicar de inmediato cualquier hecho delictivo. Estas actuaciones forman parte del compromiso municipal de garantizar la seguridad en todos los barrios de la capital.