El cayuco del horror rumbo a Canarias: 19 patrones arrestados por tirar al agua a 50 migrantes que protestaban durante la travesía

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 19 personas como presuntos patrones y responsables de homicidios y torturas a bordo de un cayuco rescatado el pasado 24 de agosto en aguas cercanas a Gran Canaria. La embarcación se encontraba a la deriva y en su interior se encontraban 248 migrantes. Uno de ellos murió en el hospital. Varios migrantes que viajaban en el cayuco relatan homicidios, lesiones y torturas cometidas durante la travesía. Además, se investiga la desaparición de al menos 50 personas arrojadas al mar por los presuntos patrones. Todos los arrestados, que viajaban en la misma embarcación, han ingresado en prisión provisional, ha informado este miércoles la Policía Nacional.

La investigación -desarrollada por BPEF de Las Palmas de Gran Canaria y efectivos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, enmarcados en la Operación Tritón especializados en lucha contra las redes de inmigración irregular desarrollada por la UCRIF Central- apuntan a que en el cayuco habría partido de Senegal inicialmente con unas 300 personas. Se estima la desaparición de al menos 50 migrantes durante los once días que habría durado el trayecto.

La embarcación, de madera y con unos 20 metros de eslora, fue localizada a la deriva por la Guardamar Urania, que trasladó a los 248 ocupantes hasta el muelle de Arguineguín (Gran Canaria). Durante la operación de auxilio, un varón falleció en el hospital tras llegar gravemente enfermo.

Arrojados vivos al mar

Según las declaraciones aportadas por testigos, varios de los migrantes detenidos no solo patroneaban la embarcación, sino que además agredieron a decenas de personas, golpeándolas y maltratándolas de diferentes formas. En algunos casos, llegaron a arrojar a migrantes vivos al mar y se negaron a socorrer a quienes caían accidentalmente al agua.

Los testigos señalan la desaparición de unas treinta personas arrojadas por la borda, aunque los investigadores estiman un total de más de 50 fallecidos o desaparecidos, teniendo en cuenta que el cayuco partió con unas 300 personas a bordo.

Causas de la muerte

Las causas de estas muertes, según los testimonios recabados, estarían relacionadas con supersticiones que señalaban como “brujos” a determinados tripulantes cuando ocurrían incidentes durante la travesía, tales como averías del motor, escasez de alimentos o mal tiempo. Asimismo, se documentaron homicidios por el simple hecho de que algunas personas protestaran o mostraran su disconformidad con las condiciones del viaje.

En virtud de los hechos investigados, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de 19 migrantes identificados como presuntos patrones de la embarcación. Todos ellos se encuentran en prisión provisional. A los arrestados se les imputan delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio, lesiones y torturas.