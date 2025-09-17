Los otros dos miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladados a prisiones peninsulares

Los dos miembros de la banda de Añaza acusados del presunto secuestro y asesinato de Alberto González que permanecían en la prisión de Tenerife II han sido trasladados este martes 16 de septiembre de 2025 a otros centros penintenciarios de la Península. Se trata del empresario y presidente de la Unión Deportiva Añaza de fútbol, Aarón Vargas, y del portero de discoteca Jonathan Martín.

Ya el pasado 5 de septiembre fue trasladado a una prisión peninsular el luchador de kick boxing tinerfeño Moisés Baute, el otro acusado del supuesto asesinato del joven de 34 años Alberto González. Por tanto, ya se ha ejecutado la orden de la jueza que lleva la causa, del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, de sacar de Tenerife II por razones de seguridad a los tres investigados por un hecho de extrema violencia que ha conmocionado a la sociedad tinerfeña.

Por razones de seguridad

El amplio historial delictivo de estos tres jóvenes, en el que figuran robos a narcotraficantes –conocidos en el argot delincuencial como vuelcos–, complicó su permanencia en Tenerife II, de tal manera que los responsables del centro situado en El Rosario habían advertido que carecían de medios para garantizar la seguirdad de estos tres individuos.

En todos los módulos masculinos de la cárcel tinerfeña hay presos que tendrían cuentas pendientes con esta banda de Añaza, lo que dificultaba las medidas para preservar la integridad de Aarón Vargas, Moisés Baute -alias Moi El orejas- y Jonathan Martín -El gordo-. De ahí que la magistrada pidiera un desplazamiento excepcional de estos tres jóvenes a diferentes cárceles de la Península, que se ha compledado en dos tandas.

Aarón Vargas, Moisés Baute y Jonathan Martín están acusados de secuestrar, torturar y matar supuestamente a Alberto González y dejar herido grave a un amigo de este, conocido como León. Dos de ellos, Baute y Martín, se entregaron la madrugada del 30 de julio en la comisaría de la Policía Nacional de la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz.

Aparecieron en un vehículo con el cadáver de Alberto González en el maletero y en un asiento trasero el joven que sobrevivió a las palizas malherido. El tercero, Aarón Vargas, fue arrestado tres días después, el 1 de agosto.

A disposición judicial

Los tres detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 2 de agosto, fueron llamados a declarar ante la jueza –se acogieron a su derecho a no hacerlo– en un Palacio de Justicia de Santa Cruz blindado por agentes, y de ahí fueron llevados a Tenerife II.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), estos tres jóvenes están investigados por los delitos de homicidio o asesinato (según resulte de la instrucción), lesiones agravadas, y detención ilegal y contra la integridad moral.

Mientras, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no descarta más detenciones. Los agentes tienen indicios de que en el presunto secuestro y asesinato de Alberto González, un joven de El Cardonal (La Laguna) que también tenía antecedentes penales, podrían haber participado más personas.

El secreto de sumario se mantiene

Ante estos indicios, la jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife mantiene el secreto de sumario cuando ya han transcurrido 47 días de la apertura del caso y el envío a prisión preventiva, comunicada y sin fianza de estos tres jóvenes tinerfeños.

Según la principal hipótesis de los investigadores, los tres jóvenes mencionados de la banda de Añaza, secuestarían el 28 de julio de Alberto González y su amigo León en el aparcamiento de un centro comercial de El Tablero, en Santa Cruz de Tenerife.

Los moverían presuntamente por varias viviendas. Las pesquisas apuntan a dos lugares donde se produjo el grueso de los hechos: una finca situada en Lomo de Mena, en el municipio de Güímar, en el sur de Tenerife, y una vivienda ubicada en la calle Salto del Ángel, en el barrio de Santa María del Mar de la capital tinerfeña.

Un secuestro de tres días

El secuestro duraría tres días. Moisés Baute y Jonathan Martín se entregaron la madrugada del 30 de julio en la comisaría de la Policía Nacional de la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz. Un amplio operativo de la Policía Nacional acudió de hecho los dos inmuebles mencionados el viernes 1 de agosto para recabar pruebas. Ese día sería arrestado Aarón Vargas. Al día siguiente, 2 de agosto, la jueza decretó el ingreso en prisión de los tres detenidos.

Durante la retención se habrían utilizado objetos contundentes como mazos para golpear presuntamente a las dos víctimas y bridas para reducirlos. Hay indicios que apuntan a que algunos de los participantes grabaron las palizas con sus móviles. Agentes de las brigadas de Homicidios e Información han rastreado las redes y cuestionado a personas involucradas en busca de estos vídeos pero no ha aparecido ninguna imagen.