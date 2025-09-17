El choque de un vehículo contra una vivienda en Candelaria deja dos personas heridas de gravedad
Los afectados sufrieron politraumatismos después de que el techo de la casa cayera sobre el vehículo
Dos personas mayores, dos hombres de 72 y 74 años, han resultado heridos de carácter grave tras chocar contra una vivienda en Candelaria.
Los hechos, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, ocurrieron este miércoles, 17 de septiembre, en la Plaza Araya, sobre las 12:10 horas.
El 112 activó de forma inmediata los recursos de emergencia necesarios. Así, los bomberos comprobaron que no había nadie en el interior de la vivienda y realizaron el rescate de los dos ocupantes del vehículo que resultaron heridos tras la colisión y posterior caída del techo de la vivienda sobre el mismo.
Afectados
Por su parte, el personal de las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a los dos afectados que fueron estabilizados en los recursos sanitarios antes de su traslado a los centros hospitalarios.
Ambos presentaban politraumatismos de carácter grave. Uno de ellos, el varón de 72 años, fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias y el otro, al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
La Policía Local realizó el atestado correspondiente.
