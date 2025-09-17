El choque de un vehículo contra una vivienda en Candelaria deja dos personas heridas de gravedad

Dos personas mayores, dos hombres de 72 y 74 años, han resultado heridos de carácter grave tras chocar contra una vivienda en Candelaria.

Los hechos, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, ocurrieron este miércoles, 17 de septiembre, en la Plaza Araya, sobre las 12:10 horas.

El 112 activó de forma inmediata los recursos de emergencia necesarios. Así, los bomberos comprobaron que no había nadie en el interior de la vivienda y realizaron el rescate de los dos ocupantes del vehículo que resultaron heridos tras la colisión y posterior caída del techo de la vivienda sobre el mismo.

Afectados

Por su parte, el personal de las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a los dos afectados que fueron estabilizados en los recursos sanitarios antes de su traslado a los centros hospitalarios.

Ambos presentaban politraumatismos de carácter grave. Uno de ellos, el varón de 72 años, fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias y el otro, al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Policía Local realizó el atestado correspondiente.