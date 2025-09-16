Protagoniza una persecución con un ciclomotor y se niega a identificarse en Tenerife

El hombre que protagonizó la pasada semana una peligrosa persecución en el sur de Tenerife a bordo de un ciclomotor también se negó a identificarse en sede policial.

De hecho, fue puesto a disposición de la autoridad judicial por delitos contra la seguridad vial sin que se supiera su nombre y apellidos, ya que no figuraba en las bases policiales españolas.

Las personas que esperaban en una parada de guaguas del municipio de Arona no salían de su asombro al ver que un individuo circulaba a toda velocidad en una moto y, segundos después, pasaban dos vehículos radiopatrullas de la Policía Local con los dispositivos acústicos encendidos.

Redes sociales

La escena, que fue ampliamente difundida en redes sociales, se produjo en la carretera insular entre Valle San Lorenzo y Las Galletas (TF-66). De forma concreta, el vídeo se captó en una parada de guaguas situada entre la zona de Malpaso, la autopista del Sur y el núcleo de Guaza.

Poco después, el individuo, que circulaba en sentido descendente (hacia Las Galletas) se deshizo de una bolsa en la avenida de Guaza. Y dicho objeto nunca pudo ser recuperado, según los datos que han trascendido.

Los agentes municipales consiguieron interceptar al mencionado joven a continuación.

Sin antecedentes en España

Pero lo más curioso llegó a partir de entonces, una vez que el individuo fue trasladado a dependencias policiales.

Según la información que ha trascendido, el varón se negó a identificarse y tampoco llevaba encima documentación alguna para saber quién era.

La Policía Nacional comprobó que no figuraba en las bases de datos de los cuerpos de seguridad en España, lo que supuestamente demuestra que, hasta el momento, nunca había sido apresado en España.

De hecho, fue puesto a disposición del Jugado de Instrucción que se encontraba en funciones de Guardia en el partido de Arona sin que se supiera con certeza su identidad.

Supuestamente, el individuo fue acusado de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.