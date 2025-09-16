Un motorista resulta herido en una caída en Los Realejos

Un motorista de 44 años resultó herido en la madrugada de este martes, 16 de septiembre de 2025, tras sufrir una caída en la TF-342, a la altura del punto kilométrico 3,8, en el municipio de Los Realejos.

El suceso ocurrió a las 00:27 horas, momento en que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió la alerta.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió al motorista por varios traumatismos de carácter moderado. Tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospiten Bellevue.

Asimismo, intervinieron en el operativo efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras, que se encargó de limpiar la vía tras el accidente.