Se encara a un vecino y a los policías locales con un cuchillo en Tenerife

Policías locales tuvieron que emplearse a fondo para reducir a un individuo que, en el transcurso de un enfrentamiento con un vecino, llegó a amenazar al mismo con un cuchillo en el sur de Tenerife.

El ahora acusado también se encaró a los agentes con la citada arma blanca en el barrio de Guaza, en el municipio de Arona.

Los hechos ocurrieron la pasada semana, según explicaron residentes en la localidad. Los testigos llamaron a los servicios de seguridad y emergencias para advertir de que un hombre estaba muy alterado y esgrimía un cuchillo contra otro ciudadano.

El vecino afectado se encerró en su vivienda y evitó salir a la vía pública para no sufrir una violenta agresión.

Reacción al ver a los agentes

Cuando los agentes llegaron a la zona donde ocurrieron los hechos, el individuo se sentó y ocultó el cuchillo.

Sin embargo, al percatarse de que la patrulla no abandonaba el lugar, cogió el arma blanca y se echó a correr por un descampado.

Poco después, también amenazó con el cuchillo a los funcionarios del cuerpo de seguridad municipal.

Reducido con la pistola eléctrica

Debido al gran estado de alteración del ciudadano, los policías locales supuestamente utilizaron el dispositivo electrónico de control (DEC), también conocido como pistola eléctrica o Táser, para inmovilizarlo y que nadie resultara herido.

Según los datos que han trascendido, el presunto autor de los hechos sufre problemas de salud mental.

Por esa razón, el personal sanitario de una ambulancia debió aplicarle un calmante para que se tranquilizara y evitar nuevos riesgos.

En un primer momento, el varón fue trasladado al servicio de Urgencias del Hospital del Sur, en la zona de El Mojón.

Y, posteriormente, fue evacuado en el citado recurso sanitario hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc), donde quedó ingresado.