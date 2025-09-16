Detienen a un hombre en el norte de Tenerife acusado de más de seis delitos contra el patrimonio

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Tacoronte, han procedido a la detención de una persona, un varón de 34 años de edad y vecino de la localidad, acusado de un delito continuado de robo con fuerza en vivienda, dos robos con fuerza en establecimientos públicos, un delito de hurto, un delito de falsificación de documento público y un delito contra la seguridad vial.

Los agentes tuvieron conocimiento al recibir la denuncia de una persona, que indicaba que le habían sustraído de forma reiterada material y herramientas dedicadas al cuidado de caballos. Posteriormente se reciben nuevas denuncias de dos establecimientos, en los cuales habían accedido a la fuerza, sustrayendo dinero en efectivo y causando daños en los mismos.

Los agentes llevan a cabo una investigación para recabar datos y pruebas, pudiendo acreditar que la persona que había cometido los tres hechos denunciados era la misma, pudiendo ser identificado el autor a raíz de todas las pruebas y pesquisas practicadas.

Cuando los agentes localizan al supuesto autor, el cual iba en vehículo por el municipio, le dan el alto, pero éste hace una maniobra evasiva y se da a la fuga a gran velocidad. Los agentes consiguen localizar el vehículo, el cual fue abandonado por el ahora detenido.

En los días posteriores, y gracias a la intensificación del dispositivo de seguridad el acusado, vuelve a ser localizado y en ese momento es detenido por los agentes.

Se da la circunstancia de que esta persona tiene numerosos antecedentes policiales por hechos similares. El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.