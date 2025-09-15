Fin de semana intenso para Bomberos de Tenerife: rescates, incendios y accidentes

Durante el fin de semana los parques de bomberos de San Miguel, Icod de los Vinos y Guía de Isora intervinieron en múltiples emergencias, desde vehículos cerrados con menores hasta incendios en hoteles y coches, con apoyo de Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios.

Sobre las 10:35 horas del domingo, los bomberos de San Miguel fueron requeridos por la Policía Local a través del 112 para abrir un vehículo que se había cerrado accidentalmente con un menor dentro en San Isidro. Tras evaluar la situación y comprobar que la maniobra podía realizarse con seguridad, los efectivos procedieron a romper un cristal y rescatar al niño sin lesiones.

Durante la madrugada del sábado, bomberos y voluntarios de Guía de Isora intervinieron en Chío en la extinción de un incendio provocado en un vehículo, que amenazaba con afectar a una palmera cercana. La Policía Local colaboró en la seguridad y control del lugar.

El viernes por la tarde, sobre las 18:15 horas, los bomberos de Icod de los Vinos actuaron en un accidente de tráfico en Garachico. Al no registrarse heridos entre los ocupantes, se encargaron de desconectar la batería del vehículo y recuperar la documentación, garantizando la seguridad en la vía. Ese mismo día, a las 17:15 horas, los bomberos de San Miguel de Abona acudieron a un incendio en una habitación de hotel en Las Américas. Al llegar, constataron que las llamas habían sido sofocadas por el personal del complejo, por lo que se encargaron de ventilar el habitáculo. En la intervención participaron también Policía Local, Policía Nacional y personal del SUC.

Accidente de coche / Bomberos de Tenerife

Por la mañana, sobre las 08:40 horas del viernes, los bomberos de Guía de Isora fueron requeridos tras un accidente de tráfico en la Ctra. Piedra Hincada - Tejina. Al no haber víctimas en el interior, procedieron a desconectar la batería para prevenir incendios, con apoyo de la Policía Local. Finalmente, en la madrugada del viernes, bomberos de San Miguel y voluntarios de Adeje intervinieron en la extinción de un coche en un descampado en Las Américas, con presencia de la Policía Nacional en el operativo.