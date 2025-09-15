Salvamento rescata un cayuco con 235 personas, entre ellas 22 menores, en El Hierro
Los migrantes, según sus testimonios, proceden de Mali, Senegal, Guinea, Gambia, Mauritania, Guinea Conakry, Costa de Marfil y Níger
Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a 235 personas de origen subsahariano, entre ellas 22 menores, de un cayuco localizado a 20 kilómetros de la isla de El Hierro y que al parecer llevaban once días de navegación.
El cayuco partió de Gunjur, en Gambia, y entre sus ocupantes había un total de 149 hombres y 64 mujeres, según ha detallado a EFE Salvamento Marítimo.
Los migrantes, según sus testimonios, proceden de Mali, Senegal, Guinea, Gambia, Mauritania, Guinea Conakry, Costa de Marfil y Níger.
El radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil detectó la embarcación a unos 20 kilómetros al suroeste de La Restinga, y se movilizó a las salvamar Navia y Diphda, debido a la cantidad de personas, para su rescate.
Al no poder remolcar el cayuco debido a las malas condiciones meteorológicas se decidió trasladar a los ocupantes en las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo que les llevaron hasta el puerto de la Restinga.
