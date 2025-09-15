Investigan el incendio de un vehículo de una empresa de quads en Tenerife
La Guardia Civil recibió la denuncia de la sociedad afectada por el fuego ocurrido en la madrugada del pasado sábado
Integrantes de la Guardia Civil investigan el incendio que, durante la madrugada del sábado, dejó calcinado un vehículo de una empresa de quads en el sur de Tenerife.
Los hechos ocurrieron en la localidad de Chío, en el municipio de Guía de Isora, según los datos que trascendieron este lunes.
El todoterreno quemado se hallaba aparcado en la carretera insular TF-82, en su travesía por dicho pueblo. Y las llamas también afectaron a una palmera en las proximidades.
Actuación de bomberos
Para apagar el fuego, hasta dicho enclave acudieron bomberos profesionales del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Tejina de Isora, así como bomberos voluntarios de Guía de Isora.
Desde el primer momento, los recursos de seguridad y emergencia llegaron a la conclusión de que el incendio fue intencionado.
La empresa de excursiones en quads perjudicada por el suceso decidió interponer una denuncia ante el Instituto Armado.
Y agentes de la Guardia Civil tratan de determinar quién o quienes fueron los autores de este incendio.
- Carlos Tarife: «Me niego a que los domingos en Santa Cruz de Tenerife sólo se escuche el sonido de las palmeras»
- Adiós al fútbol: la Inteligencia Artificial recomienda que apuntes a tu hijo a esta extraescolar
- A prisión 18 de los 28 investigados en una de las mayores operaciones contra el narcotráfico de Tenerife
- Los caballitos de fuego animan La Laguna en la víspera de su día grande
- La 'pequeña cala' que dio origen al nombre de una de las zonas más turísticas de Tenerife
- El Gobierno canario pide a la población precaución ante la entrada de una masa de aire cálido y seco en el archipiélago
- El CD Tenerife logra lo que ningún otro equipo de Primera RFEF
- Un tinerfeño viaja a Puerto Rico al concierto de Bad Bunny y se convierte en viral por la que lía en el aeropuerto