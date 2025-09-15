Investigan el incendio de un vehículo de una empresa de quads en Tenerife

Integrantes de la Guardia Civil investigan el incendio que, durante la madrugada del sábado, dejó calcinado un vehículo de una empresa de quads en el sur de Tenerife.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Chío, en el municipio de Guía de Isora, según los datos que trascendieron este lunes.

El todoterreno quemado se hallaba aparcado en la carretera insular TF-82, en su travesía por dicho pueblo. Y las llamas también afectaron a una palmera en las proximidades.

Actuación de bomberos

Para apagar el fuego, hasta dicho enclave acudieron bomberos profesionales del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Tejina de Isora, así como bomberos voluntarios de Guía de Isora.

Desde el primer momento, los recursos de seguridad y emergencia llegaron a la conclusión de que el incendio fue intencionado.

La empresa de excursiones en quads perjudicada por el suceso decidió interponer una denuncia ante el Instituto Armado.

Y agentes de la Guardia Civil tratan de determinar quién o quienes fueron los autores de este incendio.