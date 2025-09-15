Un incendio en una vivienda de Los Llanos de Aridane moviliza a bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad
Varias llamadas vecinales alertaron de las llamas en un edificio de tres plantas en la Avenida Eusebio Barreto
Durante la mañana de este lunes, un incendio en una vivienda situada en un edificio de tres plantas de la Avenida Eusebio Barreto, en Los Llanos de Aridane (La Palma), ha provocado la rápida movilización de los servicios de emergencia.
Al lugar acudieron efectivos de Bomberos de La Palma, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, tras recibir varias llamadas que alertaban de la situación.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance del fuego ni sobre posibles afectados.
