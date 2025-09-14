Se sale de la vía, choca contra una vivienda y cae por un barranquillo en La Gomera
El afectado sufrió un traumatismo en el tórax de carácter moderado
Un hombre ha resultado herido este domingo tras salirse de la vía el vehículo con el que circulaba por la GM-1, en la zona de El Picacho, en el municipio de Valle Gran Rey, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 14:10 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la salida de vía de un vehículo, que había colisionado con la fachada de una vivienda y que se había precipitado por un barranquillo, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo en el tórax de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Guadalupe.
Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.
