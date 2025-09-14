Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido tras ser agredido en una reyerta en Santa Cruz de Tenerife

El afectado fue trasladado al hospital con policontusiones y un traumatismo facial

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / @112canarias

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras ser agredido en una reyerta ocurrida en la calle Manuel López Ruiz, de Santa Cruz de Tenerife.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la pelea tuvo lugar pasadas las 19:00 horas.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a un afectado, que presentaba policontusiones y traumatismo facial de carácter moderado, por lo que lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Policía Nacional instruye las diligencias correspondientes.

