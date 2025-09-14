Herido tras ser agredido en una reyerta en Santa Cruz de Tenerife
El afectado fue trasladado al hospital con policontusiones y un traumatismo facial
Un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras ser agredido en una reyerta ocurrida en la calle Manuel López Ruiz, de Santa Cruz de Tenerife.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la pelea tuvo lugar pasadas las 19:00 horas.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a un afectado, que presentaba policontusiones y traumatismo facial de carácter moderado, por lo que lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, la Policía Nacional instruye las diligencias correspondientes.
