Herido tras ser agredido con arma blanca en una vía pública de La Palma
El hombre sufrió una herida de carácter moderado, por lo que fue trasladado al hospital
Un hombre, de 38 años de edad, ha resultado herido en la madrugada de este sábado tras ser agredido con arma blanca en la calle Ramón Poll, en el municipio de Los Llanos de Aridane, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 05:04 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó una herida en miembro superior de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia al Hospital General de La Palma.
Por su parte, la Guardia Civil ya realiza las diligencias correspondientes en torno a este incidente.
