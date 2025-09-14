En estado crítico tras caer a un recolector de aguas pluviales en Tenerife

Un hombre se encuentra en estado crítico tras caerse a un recolector de aguas pluviales ubicado junto a la TF-5, en las inmediaciones del barrio de Somosierra, en la capital chicharrera.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado poco antes de las 19:30 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Efectivos de Bomberos de Tenerife rescataron al afectado, que se había precipitado a un recolector de aguas pluviales. Posteriormente, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo valoró y asistió. Una vez estabilizado, el afectado, que presentaba politraumatismos de carácter grave, fue trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Policía Local y Guardia Civil aseguraron la zona y realizaron los informes correspondientes; mientras que el personal del Servicio de Conservación de Carreteras colaboró con los recursos de emergencias.