Rescatado un senderista tras sufrir una caída en Santiago del Teide
El afectado sufrió contusiones de carácter moderado
Un hombre ha tenido que ser rescatado este sábado en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en una zona de acceso al sendero de Cherfe, en municipio tinerfeño de Santiago del Teide, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 08:30 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Próximos al lugar, rescatadores del helicóptero del GES accedieron hasta el afectado y, tras prestarle una primera asistencia, lo evacuaron en la aeronave hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje.
Ya en tierra, personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al senderista, que presentó contusiones de carácter moderado, y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.
