A prisión 18 de los 28 investigados en una de las mayores operaciones contra el narcotráfico de Tenerife

Una de las mayores operaciones contra el narcotráfico de la historia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, principalmente desarrollada en la isla capitalina, se ha saldado este sábado con el envío a prisión comunicada y sin fianza de 18 de los 28 investigados.

Lo ha confirmado el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) después de la declaración entre el mediodía y la tarde de este sábado 13 de septiembre de 2025 de seis de los 28 investigados, de los que 27 han sido detenidos en los últimos días y uno se encuentra en busca y captura.

La puesta a disposición judicial de los 27 detenidos, investigados por los delitos de tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, se ha resuelto de la siguiente manera: 18 han sido enviados al centro penitenciario Tenerife II de manera provisional y en espera de juicio, y 8 han quedado en libertad con cargos con medidas cautelares como retirada del pasaporte o prohibición de salida del territorio nacional.

Los investigados

Asimismo, una de estas personas ha quedado libre sin cargos ni medidas cautelares y otra, que completaría la cifra de 28 investigados, no ha podido ser localizada. La Guardia Civil trabaja para capturarla. De los 28 investigados, 21 son canarios, dos latinoamericanos, tres peninsulares, uno magrebí y uno de Europa del Este, tal y como ha detallado el TSJC. Entre ellos hay empresarios, abogados y asesores fiscales.

Entre los enviados a prisión se encuentra el presunto cabecilla de esta trama de narcotráfico de Tenerife, con ramificaciones en La Gomera, la Península y algunos países de Latinoamérica. Se trata del empresario Clénder Javier Chinea, de origen gomero y residente en el barrio de Los Gladiolos de la capital tinerfeña. Precisamente el origen gomero de este inversor es el que ha llevado a la Guardia Civil y a la Agencia Aduanera a denominar la operación como Silbo.

Agentes de la Guardia Civil y la Agencia Aduanera, durante un registro el pasado miércoles en Santa Cruz de Tenerife en la macrooperación Silbo contra el narcotráfico. / Andrés Gutiérrez

A pesar de su juventud, acumulaba un importante patrimonio, con sociedades mercantiles en diferentes sectores económicos, como la restauración, el ocio nocturno, el alquiler o la compraventa de vehículos. También tendría a su nombre propiedades inmobiliarias. El elevado tren de vida no pasó desapercibido para los investigadores de la Guardia Civil, que le seguían los pasos desde hace algún tiempo.

En alguna de sus sociedades, Chinea colocaría a su madre como testaferro, mientras que un asesor fiscal figuraba como administrador. En el dispositivo relámpago de este miércoles, que tuvo unas 40 entradas y registros en varias provincias de España, principalmente la tinerfeña, también fueron apresados otros familiares y un abogado del citado cabecilla.

Locales del cabecilla

Clénder figura como administrador único, apoderado o socio en las mercantiles Chinea Brothers, Rua 21 Restaurants, Tasiri Candelaria, Kine Dynamics, Kine Centro de Entrenamiento, Autos Rueda Car Gomera y Silbocar Macaronesia. Estaba al frente de locales como La Santa, en la avenida de Anaga; la concesión de Los Paragüitas (junto a la Plaza de España) o el club Riela, en Las Caletillas (municipio de Candelaria).

La investigación está desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, con la colaboración de la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA) pues se cree que gran parte de la droga de esta trama fue trasladada desde países latinoamericanos como Venezuela y República Dominicana.

Fue precisamente la DEA, departamento de la Justicia de Estados Unidos dedicado al narcotráfico, la que en el verano del año pasado alertó de que un barco cargado con 1.600 kilos de cocaína iba a pasar cerca de Canarias.

Avanzadas las pesquisas tras varios meses de trabajo, el cuerpo armado y la agencia tributaria pusieron en marcha la denominada Operación Silbo el pasado miércoles 10 de septiembre, con registros en viviendas, despachos de abogados y asesorías fiscales, la mayoría ubicados en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria y la isla de La Gomera. También hay ramificaciones en otros puntos de la Península como Galicia, aunque no ha trascendido si ha habido arrestos en las investigaciones desarrolladas en otras provincias españolas.