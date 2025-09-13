Trágico accidente en Tenerife: muere un motorista en Guía de Isora
El accidente se produjo en la Avenida de la Constitución y los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento
Un joven de 27 años ha fallecido este sábado, 13 de septiembre, al sufrir un accidente de tráfico mientras circulaba en motocicleta por la Avenida de la Constitución, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora.
Según informa el accidente se produjo poco antes de las 18:30 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.
Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un médico y un enfermero del centro de salud de la zona solo pudieron confirmar el fallecimiento del afectado, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.
La Policía Local realizó el atestado correspondiente.
