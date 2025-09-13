Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trágico accidente en Tenerife: muere un motorista en Guía de Isora

El accidente se produjo en la Avenida de la Constitución y los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS

Santa Cruz de Tenerife

Un joven de 27 años ha fallecido este sábado, 13 de septiembre, al sufrir un accidente de tráfico mientras circulaba en motocicleta por la Avenida de la Constitución, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora.

Según informa el accidente se produjo poco antes de las 18:30 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un médico y un enfermero del centro de salud de la zona solo pudieron confirmar el fallecimiento del afectado, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

La Policía Local realizó el atestado correspondiente.

