Muere un hombre de 61 años en una carrera en Tenerife

Un hombre de 61 años ha fallecido este sábado, 13 de septiembre, de una parada cardiorrespiratoria mientras se disputaba una carrera de montaña.

En concreto, el suceso tuvo lugar en la conocida como Carrera del Risco, una competición de montaña que recorre el sendero que va desde el casco de Buenavista del Norte hacia Teno Alto.

Según se puede ver en las imágenes, fue necesaria la presencia de un helicóptero del GES para rescatar al afectado.