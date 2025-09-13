Investigan la muerte de una joven en una vivienda de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional investigan las circunstancias que rodearon la muerte de una joven en el interior de una vivienda del norte de Tenerife.

Personal sanitario e integrantes de los cuerpos de seguridad encontraron el cuerpo de la mujer, de 19 años de edad, en un domicilio ubicado en el municipio de Los Realejos.

Los equipos de emergencias y los policías acudieron hasta la casa de un hombre situada en la zona de San Agustín, donde una vecina de la zona no respondía a estímulos.

Integrantes de la Brigada de Policía Judicial y de la Policía Científica de la Comisaría del Puerto de la Cruz realizan las gestiones oportunas para tratar de esclarecer cómo ocurrió la muerte, así como si está relacionada o no con el consumo de algún tipo de droga.

Según las personas consultadas, el fallecimiento se produjo en una casa terrera de arquitectura tradicional canaria de la calle Ruiz Andión.

Y por ahora no ha trascendido qué tipo de vínculo tenía la persona fallecida con el propietario de dicho inmueble. Los agentes también indagan si el propietario de la vivienda mencionada también es consumidor de estupefacientes.