El hombre que apareció en un pozo en Tenerife murió seis días antes de ser hallado

Los investigadores de la Policía Nacional trabajan con la hipótesis de que el hombre cuyo cadáver apareció en el fondo de un pozo en la costa de Valle de Guerra (La Laguna) murió unos cinco o seis días antes de que fuera localizado.

Así se desprende del estado de putrefacción en el que se encontró el cuerpo durante la tarde-noche del pasado miércoles a 125 metros de profundidad en un pozo de extracción de agua en la zona de La Barranquera.

Esa circunstancia complicó las tareas de recuperación del cadáver por parte de los bomberos destinados en el parque de La Laguna, que tuvieron que emplearse a fondo en la actuación.

En la mañana de este viernes se le hizo la autopsia en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife. Supuestamente, en dicho estudio se le hallaron diversas fracturas. Pero corresponde a los médicos forenses determinar si las mismas se registraron antes o después de su muerte.

Toxicología

En cualquier caso, quedan pendientes los análisis del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de Canarias para conocer las circunstancias que rodearon la muerte del citado varón.

La persona fallecida es David R.H., conocido por las fuerzas de seguridad con el alias de Nani, y su desaparición fue denunciada durante la mañana del martes pasado en la Comisaría de La Laguna; es decir, cuando ya llevaba varios días muerto.

David, de 50 años, era muy conocido por vecinos del pueblo de Tejina, ya que en los últimos años solía estar por la plaza y cobrar a quienes estacionaban en las proximidades de la misma.

A este hombre fallecido también le constaban numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, como robos con fuerza y hurtos, por ejemplo, y era muy conocido por algunos agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de La Laguna.