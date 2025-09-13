Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un hombre tras salirse de la vía en la TF-5

El afectado sufrió diferentes traumatismos de carácter moderado

Estado del vehículo accidentado.

Estado del vehículo accidentado. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre ha resultado herido este sábado, 13 de septiembre, tras sufrir un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife (TF-1).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el conductor se salió de la vía poco antes de las 12:00 horas, mientras circulaba en sentido Santa Cruz de Tenerife, a su paso por Tacoronte.

Efectivos de Bomberos aseguraron el vehículo accidentado y facilitaron la salida del afectado del interior del habitáculo. Una vez fuera, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo asistió y trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. El hombre sufrió diferentes traumatismos de carácter moderado.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente y el personal del Servicio de Carreteras realizó tareas de limpieza en la calzada.

TEMAS

Tracking Pixel Contents