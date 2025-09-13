Herido un hombre tras salirse de la vía en la TF-5

Un hombre ha resultado herido este sábado, 13 de septiembre, tras sufrir un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife (TF-1).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el conductor se salió de la vía poco antes de las 12:00 horas, mientras circulaba en sentido Santa Cruz de Tenerife, a su paso por Tacoronte.

Efectivos de Bomberos aseguraron el vehículo accidentado y facilitaron la salida del afectado del interior del habitáculo. Una vez fuera, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo asistió y trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. El hombre sufrió diferentes traumatismos de carácter moderado.

Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente y el personal del Servicio de Carreteras realizó tareas de limpieza en la calzada.